Kiszivárgott az új Sims korai PC-s és Androidos változata

Még 2022-ben derült ki, hogy a The Sims 5 kódneve Project Rene, azóta azonban elég kevés hivatalos információ érkezett a Maxis és az EA részéről, de most kiszivárogtatóknak sikerült megszerezniük egy előzetes verzióját és közzé is tették.

Az nem ismert, hogy ki adta ki az anyagokat, vagy hogy a fájlok eredetileg hol jelentek meg, de a hír gyorsan elterjedt a Redditen , ahol több posztban is foglalkoznak a játékfájlokkal. Ez a cím körüli legnagyobb incidens azóta, hogy 2022-ben egy játéktesztelő kiszivárogtatta a Sims 5 játékmenet-képeit.A kiszivárgott információk szerint a címváltott. A játék PC-s és Androidos verziója is kiszivárgott, de azt nem derült ki, hogy mennyire frissek ezek a buildek. Egyelőre sem a Maxis, sem az EA nem reagált erre a kiszivárgásra.