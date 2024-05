Kijött a Senua's Saga: Hellblade II és Game Pass-szel is nekieshetünk

A 2017-es Senua's Sacrifice várva várt folytatását is felvették az Xbox Game Passbe az első napon induló címek közé, a Hellblade II folytatja a főszereplő Senua fizikailag és lelkileg is megterhelő útját, aki bosszút akar állni a vikingeken.

Az első játék a mentális problémák és a pszichózis magával ragadó és valósághű ábrázolása miatt úttörőnek számított, a Ninja Theory ideggyógyászokkal is együttműködött a fejlesztés során. A Senua's Saga: Hellblade II-t a The Game Awards 2019 eseményen jelentették be , és a 2024-es év egyik legjobban várt címe volt.Végül aés már az Xbox Game Pass előfizetők is élvezhetik. Az első kritikák dicsérik a grafikát, a környezetet, a realisztikus animációkat és a hangokat, de a harc és a történet is pozitív véleményeket kapott.