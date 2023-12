Ezek lesznek szerintünk 2024 legjobb videojátékai

Jóslatokból dolgozni nehéz. Kell hozzá statisztika, valószínűségszámítás és némi szerencse is. Videojátékos szempontból egy fokkal rosszabb a helyzet, mert egy (vagy több) jónak kinéző bemutatóvideótól kell nagyot remélnie a szerencsétlen játékosnak, miközben olvassa, hogy a készítők a toronyórától kezdve a láncig mindent (is) megígérnek. Ha ígéreteik igazzá válnának már csak a legtöbb alkalommal, akkor is tele lenne a világ korszakalkotó játékokkal. Sajnos erre nincs sok esély, lévén, hogy a tavalyi jóslataink az idei legjobb játékok listáját tekintve is csupán kettő plusz egy helyen jött be. Lássuk, mennyire fog idén menni a találgatás.

- várható megjelenés: 2024 január 26.Mivel a már említett előző évi lista egy része a mai napig nem jelent meg, kezdjük az ideit egy-két olyan címmel, melyek nagy valószínűséggel tiszteletüket fogják tenni. A legelső a Yakuza sorozat legújabb üdvöskéje, a Like a Dragon: Infinite Wealth. Eme kaland Yokohamába és Hawaiira fog elkalauzolni minket, ahol Ichiban Kasuga és Kazuma Kiryu lesznek a főszerepben. Ezen új epizódjában a szériának különféle munkák várnak ránk, melyekkel a főszereplők képzettségeit, képességeit tudjuk fejleszteni, illetve egy garmadányi minijáték is lesz, többek között Crazy Taxira hasonlító ételkiszállítás, Pokémonra hajazó gyűjtögetős, harcolós móka és még egy randiapplikációval is szórakozhatunk, miközben a főküldetéssorozatban kiépítjük Ichiban rezortját, avagy Kazuma bakancslistáját teljesítgetjük.Minden a játékról: Like a Dragon: Infinite Wealth adatlap - várható megjelenés: 2024 február 2.Még valamikor 2010-ben lett elejtve egy Suicide Squad játék ötlete az akkori DC Comics fejese által, és ha tényleg azóta mennek a munkálatok a Kill the Justice League-en, akkor bizony nagyjából olyan hosszú fejlesztési időt kapott eme alkotás, mint a Duke Nukem Forever (mely 1997-ben lett bejelentve és 2011-ben jött ki). Már a tavalyi listánkon is ott figyelt eme cím, úgyhogy ebből is látszik, mennyire nagyon várjuk már a megjelenést. Persze lehet, ismét eltolják a biztosnak tűnő dátumot, de azért reméljük, hogy nem, hisz már jól esne Harley-val, Captain Boomerang-gal, Deadshot-tal és King Shark-kal Metropolis városában randalírozni. Ráadásul olyan szinkronszínészek fogják az élményt felejthetetlenné tenni, mint Tara Strong, Nolan North, Bumper Robinson, Samoa Joe (oké, ő egy pankrátor, de nem érdekel; tökéletes opció a cápa hangjának haggyatokbékén), és a kincs, aki sajnos már nincs közöttünk, Kevin Conroy. Persze iPet fogja megkapni ezt tesztelésre, mert a PC-s verzió a megjelenési dátum csúszkálásától függetlenül egy hónappal később fog kikerülni a piacra. Miért is nem vagyok meglepődve...Minden a játékról: Suicide Squad: Kill the Justice League adatlap - várható megjelenés: 2024 február 29.iPet nagyon remélte az FF VII Remake cikkének végén, hogy nem kell 3-4 évet várnia a folytatásra. De kellett. Sajnáljuk drága kolléga, húzzál vissza Suicide Squadozni és nyaljál halat. De azért lássuk be, egy legendás címnek a remake-je, melyhez még egy harmadik rész is társulni fog, egy herkulesi feladat, de a Square Enix csapata egyelőre hozta azt a minőséget, amit elvártunk tőlük és még annál is többet. A Rebirth előre láthatóan még jobban kibontja a némileg újragondolt sztorit és megválaszolja a legnagyobb kérdést, mely mindent FF VII rajongó agyában szaladgál a remake megjelenése óta: Aerith ugye túl fogja élni a trilógiát? Elvileg van már erre valamiféle teoretikus válasz, de ezt nem fogom elmondani nektek, mert a végén iPet megdobál engem az utolsó bejgli szeleteivel, mely túlélte Márkó jelenlétét, majd utána a kést is hozzám vágja. No, nem azért, mert spoiler-eznék, hanem mert nekem Tifa jobban bejön, mint Aerith. Nyilvánvaló.Minden a játékról: Final Fantasy VII Rebirth adatlap - várható megjelenés: 2024 január 26.Ezt a listát is jól megírtam; visszaugrottunk a januári megjelenésekhez. Sebaj; ha még nem találkoztatok eme címmel, akkor gyorsan lessétek meg a bétát , amit Peppalínó kolléga alkotott még augusztusban. Lesz itt minden, ami a verekedés-fanatikusok vérmérsékletének fenntartásához kelleni fog: új prezentáció (az ötös Unreal Engine figyel a játék mögött), szétverhető környezet, kizárólag új szinkron (semmit sem emeltek át a régi játékokból a Tekken 7-tel ellentétben), és a Rage csík mellett egy Heat rendszert is kap a játék, úgyhogy támadni és kombózni kell a sikerért, míg a védekezés nincs nagyon támogatva. Öröm látni, hogy iPet mennyi jó címet fog jövőre kapni. Én meg fetrenghetek a kis Indie-kosár "műsorom" poklában.Minden a játékról: Tekken 8 adatlap - várható megjelenés 2024 február 16.A 2013-ban elindított fejlesztési információk szerint ez a móka az Assassin's Creed IV: Black Flag-hez indult volna, mint kiegészítő, aztán MMO-vá akarták alakítani, végül pedig a már ismerős határidő-tologatásba torkollott az egész, úgyhogy csak remélni lehet, hogy az idei The Game Awards műsor keretei között felvillantott dátum nem fog ismét banánhéjra lépni. Pedig már igazán jól esne egy jó kis kalózos játék, ahol az Indiai-óceán ördögeként kalandozhatunk majd. Hajópátyolgatás, rablások, hatalmas tengeri csaták és pvp orrvérzésig. No meg persze lesznek mikrotranzakciók is, mert nem lenne Ubisoft játék, ha ezek kimaradnának.Minden a játékról: Skull and Bones adatlap - várható megjelenés 2024 március 8.Ennek is eljött az ideje; a Homeworld 2 még 2003-ban tette tiszteletét, majd miután a készítőket felvásárolta a THQ, ment is a levesbe a széria, egészen 2013-ig, amikor a Gearbox Software megkaparintotta a jogokat. Mondjuk annak is több, mint tíz éve, de jobb később, mint soha, és ez a később 2017-ben indult el. Talán el fog készülni a megadott időre, hisz ennyi év és egy félig-meddig sikeres rajongói pénzgyűjtés (crowdfunding) után, már jól esne ismét Karan S'jet történetét folytatni, bár immáron az utódjával, Imogen S'jet-tel. Eme legújabb Homeworld-ben kedvenc főhősünknek nyoma veszik, és fel kell kutatnunk, hogy pontosan mi is történt, egy olyan RTS keretei között, mely nagy hangsúlyt helyez a kampányra, de a multizás sem lesz elhanyagolva, ráadásul egyedi, "roguelike" struktúrával ellátott kooperációs részt is kapunk. És ezt én fogom megkapni, mert csupán PC-re fog megjelenni. Hurrá nekem.Minden a játékról: Homeworld 3 adatlap - várható megjelenés: 2024 első negyedéveSzórakoztató minden évben hasonló kívánságlistákat írni, mert előbb-utóbb teljesülnek. Vagy nem, és úgy járunk, mint én, aki gyerekkorában legóvárat akart, de varázsdobozt kapott. Aztán megajándékoztam magam több legóvárral sok-sok évvel később, de azért reméljük, a S.T.A.L.K.E.R második része nem fog ennyit váratni magára. Olyan sok ideje van a gyártósoron, hogy most már egyre valószínűbb, a következő évben megjelenik végre. Mondjuk az elmúlt időszakban bekövetkezett tolódások a háborúnak tudhatóak be, hisz a fejlesztőknek költözniük kellett, de a 2024 első negyedére tervezett megjelenés egyelőre áll még. Első ránézésre a játékmenet, hasonlóan az elődökhöz, nem lesz lineáris, és több befejezés is vár ránk, ugyanis mi döntjük el (itt is), hogy mi lesz a Zóna sorsa. Már csak a hangulatot kell helyre tenni, mert sajnos a bemutató videók egyike sem tudta visszaadni azt a horror érzést, ami miatt megfogóvá vált az első trilógia. De legalább az már biztos, hogy lesz kettő nagy DLC is hozzá. Hát remélhetőleg nem ezektől kell majd a megváltást várni.Minden a játékról: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl adatlap - várható megjelenés: 2024Mitől nevezhető olyan igazán legendásnak a Star Wars legelső trilógiája? Ahány ember, annyi válasz, de nekem a karakterek, a különféle színes bolygók, környezetek és a mitológia tetszett a legjobban. Igazi lovagok és varázslók a jedik és a sithek, hisz karddal és az Erővel harcolnak a saját paradigmáikért, és vívnak epikus párbajokat, illetve grandiózus űrcsatákat. Legalábbis ilyen érzések kavarogtak bennem a klasszikus trilógia megtekintése után. Úgyhogy számomra mindig öröm visszatérni ebbe az időszakba, és az Outlaws-nál pontosan ez történik (az ötödik és hatodik epizód között játszódik). A sztori szerint a főszereplő és hű droidja a Peremvidék történelmének legnagyobb rablását tervezi végrehajtani. Szóval kicsit Payday-esnek érződik, de azért reméljük, annak a legújabb részénél csak jobbat kapunk. Nem nagy kérés, no.Minden a játékról: Star Wars Outlaws adatlap - várható megjelenés: 2024A Hellblade: Senua's Sacrifice lassan több, mint hat éve, hogy elragadta a játékosközösséget az északi mitológia berkeibe, és a rajongóknak már nagyon kell a folytatás, főleg, miután 2019-ben kiderült, hogy érkezik a második rész. Mondjuk meg is szenvednek a készítők a kosztümök megalkotásával és a különféle légi fényképészeti munkálatokkal, úgyhogy pazar látványvilágban reménykedhetünk. Főleg, mert ez a cím is Izlandra fog elvinni minket, és tartalom szempontjából egyelőre annyit tudunk csupán, hogy a főszereplőt alakító színészt, Melina Juergens-t, alaposan megdolgozzák a forgatások során, úgyhogy akcióból, előre láthatóan, nem lesz híján a játék. Illetve azzal is számolni kell, hogy az Xbox Games Studios adja ki ezt a címet, ezért az Xbox-osok és a PC-sek örülhetnek majd. Legalábbis egyelőre.Minden a játékról: Senua's Saga: Hellblade II adatlap - várható megjelenés: 2024 utolsó negyedévElképzelhető, említettem párszor, hogy mennyire imádom a 2004-ben megjelent, és szívfacsaró balsorsra jutott Vampire the Masquarade - Bloodlines-t. Köszönjük Activison. A technikai hibái és csapnivaló befejezései ellenére egy szekta-szerű követőtábor gyűlt eme játék köré és a mai napig jönnek ki rajongói patch-ek, hogy javítsák és helyreállítsák a kihagyott elemeket. A folytatás, remélem, jóval stabilabb lesz, egy hasonlóan megfogó sztorival, lenyűgöző hangulattal és olyan gótikus, horror elemekkel, melyek miatt a Bloodlines az életemben korszakalkotó játéknak számít. Azonban, amióta megváltozott a fejlesztőcsapat szeptemberben, kiderült, hogy jelentős változtatásokon fog a játék átesni, így igazából a 2024-es megjelenés inkább érződik halovány reménysugárnak, semmint reális jóslatnak. Én azért biztos, ami biztos, feláldozok egy kecskét...Minden a játékról: Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 adatlap Szóval így állunk. Az előző évek listáiról ismerős címek megint felbukkannak, de talán 2024-ben nagyobb esély lesz arra, hogy legalább a legtöbbje tényleg meg is jelenik, és a toplistára kerül. A Bloodlines-al van az egyedüli olyan érzésem, hogy nem fog kijönni idén, de hadd kecskézzek, hátha mégis bejön. Addig meg beizzítom az első részt. Kiváló karácsonyi játék, hisz a szeretetről szól. A vér szeretetéről. Úgy érzem újévi ajándékom Márkótól egy pszichológus lesz.Te mit vársz még a fentieken kívül, illetve a lista alapján melyik nálad a top 3? Oszd meg velünk kommentben!És itt ragadjuk meg az alkalmat: Kellemes ünnepeket, és sikerekben, jó játékokban gazdag Új Évet kívánunk nektek!