Tekken 8 próbakör előzetes

A verekedős játékok szerelmesei mostanában igen erősen el lesznek kényeztetve. Volt ugye egy viszonylagosan nagy űr az elmúlt pár évben amit a jó nevű, de azért nem annyira tripla A kategóriájú termékek próbáltak betölteni több-kevesebb sikerrel. Nyilván ezeknek is vannak rajongói szép számmal, de ha virtuálisan akarunk bunyózni, valahogy mindenkinek a Tekken - Mortal Kombat - Street Fighter szentháromság jut először az eszébe. Nyilván vannak/voltak szépreményű trónkövetelők (Injustice például), de valahogy mindig a triumvirátushoz találunk vissza.

Az SF 6-ot nemrég teszteltem és ugyan voltak vele fenntartásaim, de összességében egy nagyon jó kis anyag lett, bár a single kampányt azért még most sem tudtam teljesen megszokni. Most viszont nem erről lesz természetesen szó - lehetőséget kaptunk arra, hogyEz a szóösszetétel jelen esetben nagyon fontos, mert egyrészt a végtermék még messze van (2024-et rebesgetik) szóval bőven van még idő javítani a dolgokon, másrészt pedig ez egy hálózati stresszteszt, ahol nem mellesleg kapunk egy kicsi betekintést a játékmenet újdonságaiba, valamint a külcsínt is megleshetjük. Két hétvégét ölelt fel a CND: az elsőn kizárólag a PS5 tulajok eshettek egymásnak, míg a másodikon megérkezett a crossplay és jött a PC/Xbox tábor is. Szóval ez most egy amolyan első benyomás lesz,

Fight! Mintha ezt máshol is hallottam már volna

Egy játékmód (1v1) és 16 karakter állt rendelkezésre, négy pályával egyetemben. Több mint hatvan meccset nyomtam le, nagyjából fele-fele lett a győzelem/vereség mutató, ami egész korrekt ahhoz képest hogy milyen képességű játékosokkal találkoztam. A Tekken szisztémájához kell a legprecízebb kezelhetőség - ha erre ráérzel, akkor jönnek a végeláthatatlan "juggling" kombók, amivel úgy tudod leverni az ellenfeled háromnegyed életerejét, hogy esélye sincs közbeszólni.Na, ez most is így van, viszont történtek változások, amik ha lehet még jóval tovább mélyítik a harcrendszert. Az egyik ilyen a Heat csík. Ha ezt aktiváljuk, akkor szereplőnk kék színben izzik - erősebbek lesznek az alapütéseink, de ha akarjuk, az egészet el is égethetjük egy nagy támadásra. Persze ezen még bőven lehet csavarni úgy, hogy mondjuk egy adott kombó végén aktiváljuk. Vagy felhasználjuk védekezésre. A lényeg, hogy minden egyes támadás csökkenti a Heat mércét ésTermészetesen karakterenként még eltérő, extra buffot is ad ha a variációs lehetőség nem lenne elég. A másik újdonság az úgynevezett Rage állapot. Ez akkor aktiválódik amikor az életerőnk nagyjából az egyharmadára csökken. Ebben az esetben pirosas színt kapunk és még sokkal keményebbeket üthetünk, rúghatunk, de ennek az inervalluma szintén véges. Nagyon ezekben nem lehetett elmerülni, mert egy pár lépésből álló tutorial után egyből a matchmaking ment. Persze közben egy bábún azért lehetett gyakorolni.

Jóvan, akkor megnyomom az ütést

És ha már matchmaking. Az online kód az esetek nagyobbik felében. Sajnos viszonylag sokszor fordult elő lag, ami egy olyan stuffnál, ami a precízióra épül, mondhatni zavaró. Ezt kiküszöbölvén mielőtt elfogadjuk a kihívást egy másik játékostól, láthatjuk a jel erősségét.Ez leginkább abban az esetben volt zavaró, amikor valaki WiFi-n keresztül játszott. Sokszor futottam abba is bele, hogy jött egy delikvens, de aztán mégsem jött össze a meccs - ezek jó esetben ilyenkor 30-40 másodperces üresjáratot eredményeznek, adott esetben talán még többet is. Nem tapasztaltam különbséget a crossplay esetében sem, pontosan ugyanazokkal az időkkel dolgozott az anyag - van lehetőségünk ezt kikapcsolni ha inkább maradnánk saját kaptafánknál.A külcsínre külön nem térnék ki. Nem néz ki rosszul a cucc, jók az animációk is, de azért ezen még bőven fognak dolgozni a megjelenésig. Amin szintén kellene reszelni az a. Law például brutálisan gyors ráadásul igazán szemét kombókkal rendelkezik. Amikor egy közepesen ügyes játékos ellen játszottam, kétszer is tripla perfektre vert, mert meg sem tudtam moccanni Jinnel. De Bryan szintén ilyen. Ő ugyan jóval lassabb, de ha elkap egy kombóval, akkor simán leverte az életerőm felét három-négy ütéssel.

Bryan, haver, kicsit összeestél, minden ok?

Igyekeztem mindenkit kipróbálni, de ahogy mondtam, jelenleg azért vannak érezhetően erősebb szereplők. És nagyjából ezek lennének a tapasztalataim az első próbakört illetően. Érezhetően oda akarják tenni magukat a fejlesztők és a program egyébként már most is szépen futott, game breaking bug például nem volt benne.Igen, a netes kapcsolaton bőven kell még reszelni (főleg ha az e-sport is a célok között van), de ez meg egy teszt volt, amit nem győzök hangsúlyozni. Nagyon kíváncsi lennék a statisztikákra, mennyi volt az egy időben aktív játékosok száma vagy hogy a crossplay hogyan alakult. Remélem ezek publikusak lesznek. Összességében azonban abszolút reménytkeltő már most is a stuff, így bizakodva várhatjuk a megjelenést - erős év lesz!