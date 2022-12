Kiderült, hogy milyen vas kell majd a Returnal PC-s változatához

Az idei The Game Awardson a számos bejelentés mellett a roguelike lövölde, a Returnal PC-s változata is bejelentésre került, továbbá a gépigényre is fény derült, azt is megtudtuk, hogy milyen vasra lesz majd szükségünk a számítógépes verzió futtatásához.

Az idegen bolygón hajótörést szenvedő asztronauta, Selene időhurkos kalandja mind a kritikusok, mind a játékosok tetszését elnyerte (tesztünket ide kattintva olvashatjátok). Arról már korábban is keringtek pletykák, miszerint PC-re is ellátogat a játék . A múlt heti The Game Awardson végül a The Last of Us Part 1 Remake asztali gépes debütálása mellett hivatalos megerősítést kapott a Returnal 2023-ban érkező számítógépes átirata.Szerencsére közben a játék Steames adatlapja is élesedett, már nem titok, hogy milyen vasra lesz majd szükségük jövőre a PC master race híveinek. A látottak alapján nem csak minket, a videokártyákat is alaposan megizzasztja majd a Returnal , emellett a gépünk memóriáját is alaposan megdézsmálja majd a roguelike program.Operációs rendszer: Windows 10 (64-bit)Processzor: Intel Core i5-6400 (2,7 GHz) / AMD Ryzen 5 1500X (3,5 GHz)Memória: 16 GB RAMGrafikus kártya: GeForce GTX 1060 (6 GB) / Radeon RX 580 (8 GB)Tárhely: 60 GB szabad helyOperációs rendszer: Windows 10 (64-bit)Processzor: Intel i7-8700 (3,7 GHz) / AMD Ryzen 7 2700X (3,7 GHz)Memória: 32 GB RAMGrafikus kártya: GeForce RTX 2070 SUPER (8 GB) / Radeon RX 6700 XT (12 GB)Tárhely: 60 GB szabad hely

Nézd nagyban ezt a videót!