Kiderült, hogy mikor fog véget érni a Diablo 3 huszonhatodik szezonja

A Blizzard kultikus fantasy akció-szerepjátékának a legújabb epizódja, a Diablo 4 már lassan a kanyarban van, viszont a készítők továbbra sem feledkeznek meg az előző epizódról, hamarosan érkezik a 27.-es szezon.

A legutolsó számozott epizód, a Diablo 3 minden korábbinál népszerűbb , lévén az Immortal a mikrotranzakciós rendszerével alaposan kivágta sok rajongónál a biztosítékot. A fanoknak nem is kell már sokat várniuk, a legutolsó szezon augusztus 21-én ér véget.Jelenleg nincs megerősített dátuma a 27.-es szezonnak, de az elmúlt néhány év tapasztalata alapján mindig öt nappal az előző etap befejezése után kezdődött a következő szezon. Ez azt jelenti, hogyAz új szezon lázban is tartja rendesen a játékosokat, mivel rengeteg újdonsággal fog érkezni. Jön az Angelic Crucibles item, amivel bármilyen legendás tárgyat fel tudunk majd "szentelni", ezzel pedig az adott tárgyunk statjait tudjuk majd növelni. Minden bizonnyal az új Guardian páncélszett nagyon népszerű lesz, amivel duplázni tudjuk majd a tárgyaink bónusz statjait.A tesztszerveren a barbár hős Hammer of the Ancients képessége, a Necromancer új Death Nova spellje és a Monk Wave of Light képessége is nagy sikert aratott, kíváncsian várjuk, hogy az új szezonban hogyan fognak teljesíteni majd élesben. A szezon újdonságairól a játék hivatalos oldalán bővebben is olvashattok.