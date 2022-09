Két hét alatt egymillió játékos iratkozott be a Two Point Campus egyetemére

Csillagos ötös átlaggal vizsgázott eddig a Two Point Studio egyetemes szimulációs programja, elképesztően népszerű a gamerek körében a játék, röpke két hét alatt sikerült elérnie az egymillió játékost.

Ez azért is elképesztő teljesítmény, mivel. A játék egy kis csúszással érkezett augusztusban, viszont úgy tűnik, hogy a játékosok hajlandóak voltak így is bizalmat szavazni a játéknak. Two Point Campus egy vicces menedzserjáték, amiben felépíthetjük és irányíthatjuk álmaink egyetemét. A kampuszok megtervezésétől a parkok, szabadidős helyek elhelyezéséig teljesen szabad kezet kapunk. Az épületek felhúzása mellett különféle kurzusokkal kell ellátnunk a játék során a tanulókat, hogy sikeresen teljesítsék az aktuális tanévet. Two Point Campus már elérhető PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S és Nintendo Switch platformokon. Amennyiben ti is kedvet kaptatok az egyetemi élethez, olvasátok el a Two Point Campus -ról írt tesztünket

