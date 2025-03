Két év múlva kerül a mozikba a The Legend of Zelda

A Sony Pictures 2027-ben mutatja be a Sony és a Nintendo koprodukciójában készült kalandfilmet, a The Legend of Zelda videojáték-franchise élőszereplős filmadaptációját, amiről először még 2023-ban hallhattunk.





A megjelenési dátumot pénteken hozták nyilvánosságra a Nintendo új alkalmazásán, a Nintendo Today-en, közel másfél évvel azután, hogy a Zelda filmet először 2023 novemberében jelentették be . Akkor a sorozat alkotója, Shigeru Miyamoto a közösségi médiában megerősítette az élőszereplős film terveit és megosztotta, hogy a film producerei ő maga és Avi Arad lesznek.Wes Ball (Az útvesztő, A majmok bolygója: A birodalom) továbbra is az adaptáció rendezője, míg a szereposztás és a történet részletei még nem ismertek. Az adaptáció azután kapott lendületet, miután a Super Mario Bros.: A film kasszasiker lett, a The Legend of Zeldat pedig leghamarabb