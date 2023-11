Élőszereplős The Legend of Zelda mozifilm készül

Meglepő bejelentéssel szolgált a Nintendo, akik a Super Mario mozifilm sikerén felbuzdúlva úgy döntöttek, hogy egy másik népszerű sorozatukkal is szerencsét próbálnak ezen a téren, így bejelentették a The Legend of Zelda filmet.

A kérdéses műről annyit tudni, hogy nagyon jó kezekben lesz, hiszen, és míg a rendezői székbe Wes Ball került, addig a mű forgalmazója a Sony Pictures lesz, azaz minden adott egy újabb sikerprodukció elkészítéséhez.A hírek szerint Miyamoto és társai már évek óta dolgoznak a The Legend of Zelda élőszereplős mozifilmjén, és bár egy ideig még biztosan nem készülnek el a munkálatokkal, de a Nintendo első embere már most biztos abban, hogy nagyot fog szólni.