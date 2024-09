Két Emmy-díjat már elhozott a Fallout tévésorozat

Az Amazonon futó Fallout tévésorozat sokak kedvence lett és az Emmy zsűrijének is tetszett, akik 13 kategóriában jelölték az idei Creative Arts Emmy-díjra, ebből kettőt a héten már odaítéltek az adaptációnak.

Két érdekes kategóriában díjazták sorozatot: a, a Fallout: Vault 33 című interaktív weboldalért. Az oldalon a The Ink Spots együttes I Don't Want to Set the World on Fire című számát hallgathatjuk meg és egy csomó videót nézhetünk meg, amelyekben a főszereplőket mutatják be.Az idei Emmy-díjkiosztó eddigi nagy nyertese a Shogun volt, amely 14 díjat gyűjtött be és ezzel új rekordot állított fel, de a vasárnapi Primetime Emmy-díjkiosztó még hátravan. A Falloutnak van esélye, hogy egy újabb szobrocskát szerezzen, hiszen Walton Goggins a The Ghoul szerepéért a drámasorozat kiváló főszereplője címéért még versenyben van.Az Emmy-díjátadón korábban már az Arcane és a The Last of Us sikerének is örülhettünk, már ami a videojáték-adaptációkat illeti.