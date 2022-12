Kattogókkal és világvége hangulattal támad a The Last of Us sorozat hivatalos előzetese

Másfél hónap múlva debütál a Naughty Dog játékának, a The Last of Us-nak az élőszereplős adaptációja, a HBO pedig egy friss előzetest hozott nekünk, amiben Joel és Ellie a kattogókkal néznek szembe, emellett egy régi "ismerős" is felbukkan a trailerben.

Rengeteg The Last of Us-rajongó tűkön ülve várja már, hogy vajon miképpen fog helytállni Pedro Pascal mint Joel, valamint Bella Ramsey mint Ellie. A kérdésre a válaszokat hamarosan megkapjuk , hiszen kicsit több mint egy hónap múlva, 2023. január 16-án debütál a HBO Maxon az élőszereplős adaptáció.szóval a premierig sem maradunk néznivaló nélkül.A friss kedvcsinálóban megcsodálhatjuk a The Last of Us posztapokaliptikus világát, ami elképesztően jól néz ki, szemmel láthatóan a készítők próbálnak hűek lenni az alapanyaghoz. A játék ikonikus ellenfelei, a kattogók is felbukkannak, sőt, még Ellie is megvillantja a szarkasztikus humorát. Emellett a trailer végén egy régi ismerős, a Bloater is felbukkan, szóval meglepetésekben és akcióban nem lesz hiány. Csak győzzük kivárni a január 16-os dátumot.

