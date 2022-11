Premierdátumot kapott a a The Last of Us élőszereplős adaptációja

Már nem is kell sokat várnunk a Naughty Dog kultikus videojátékából, a The Last of Us-ból készülő HBO-s élőszereplős tévésorozat debütálására, a The Last of Us sorozat premierdátuma és a hivatalos előzetes is felkerült végre a HBO Max-re.

#TheLastOfUs will premiere on January 15 according to HBO Max! pic.twitter.com/aT6LB4IJ9s ? The Last of Us Media (@TLOUMedia) November 1, 2022

A HBO-s tévésorozat utoljára októberben adott életjelet magáról néhány új jelenettel , nemrég viszont a HBO Max-re felkerült előzetes leírása lelőtte a sorozat premierdátumát,. Az első évad 10 epizódos lesz, a forgatókönyvet pedig a játék írója, Neil Druckmann írta a Csernobil showrunnerjével, Craig Mazinnel közösen.A Naughty Dog posztapokaliptikus világában játszódó történetben a Trónok Harcából ismert Pedro Pascal alakítja majd Joel-t, a csempészt, akinek a feladata eljuttatnia Ellie-t (Bella Ramsey) a Fireflies nevű szervezethez. A készítők elmondása szerint a legtöbb elemében hűek lesznek majd az alapanyaghoz, a premierre pedig nem is kell már sokat várnunk, január 15-ét érdemes lesz bekarikázni a naptárba.