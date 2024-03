Karakterbemutató videókon a Gyilkos Osztag frissen érkezett rosszfiúja, Joker

Március 28-tól elérhetővé vált a Suicide Squad: Kill the Justice League első szezonja, amely úgy fegyvereket, egy eddig soha nem látott pályát és történeti szálat hozott el nekünk, és természetesen a sok nevetést sem marad ki, Joker szerepében.

Kedvenc bohócunk egy dinamikus, fiatal ifjú bőrében tette tiszteletét a Gyilkos Osztag kooperatív TPS játékban, aholmajd. A készítők egy játékmenet videóval és egy Meet the Joker kedvcsinálóval is kedveskedtek a rajongóknak, így jobb rálátást kaphatunk a gonosztevő ezen verziójának születésébe és motiváltságába. Suicide Squad: Kill the Justice League Playstation 5-ön, Xbox Series X/S-re és PC-én is elérhető. Ha nem olvastad volna tesztünket, akkor erre a linkre kattintva tudod pótolni lemaradásodat. A szóban forgó mozgóképkockák pedig alább tekinthetők meg.

