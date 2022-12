Jövőre is számos újdonsággal vár majd minket a World of Warcraft: Dragonflight

Felfedte a Blizzard a jövőbeli terveit a WoW legújabb kiegészítőjével kapcsolatban, 2023-ban is rengeteg újdonsággal bővül majd a World of Warcraft: Dragonflight , többek között új dungeonok, raidek, PvP területek, valamint új páncélok is érkeznek majd a WoW-ba.