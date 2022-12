A Blizzard bejelentette, hogy hivatalosan is elindult a World of Warcraft: Dragonflight első szezonja, ami rengeteg friss tartalmat hozott a rajongók számára, így garantáltan lesz tennivalónk az ünnepi időszak indulásáig.

Az új évaddal együtt debütált a Primal Storm, a Vault of the Incarnates raid, de elindult a verseny a World of Warcraft guildjei között is annak érdekében, hogy kiderüljön: melyikük lesz majd a legjobb Azeroth világában.Ezen felül az első szezonnal érkezett egy új PvP aréna, sőt friss világ bossok is, de a Mythic+ szezon indulásával a dungeonok ismétlésére egyaránt lehetőségünk nyílik végre, amivel újabb és újabb nagyszerű felszerelésekhez juthatunk majd hozzá.