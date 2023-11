Jövőre elhalmozzák a Persona-rajongókat

A Sega megerősítette, hogy 2024-ben két új Persona játék is megjelenik, az egyik a már ismert Persona 3 Reload február 2-án, a harmadik negyedévben pedig érkezik egy spin-off, amely jelenleg Asa munkacímmel készül.

A Sega operatív igazgatója, Shuji Utsumi elárulta, hogy a november 17-én megjelenő Persona 5 Tactica t a franchise két további címe követi majd. A CNBC-nek adott friss interjújában elmondta, hogyfog megjelenni. Tovább nem részletezte, de az egyik minden bizonnyal a sorozat harmadik fő részének remakeje.A másik Persona-játékról az elmúlt hónapokban sokat pletykáltak, eredetileg még júniusban szivárgott ki a létezése, de most kiderült, tényleg valós értesülésről volt szó. A platformokról egyelőre nincs információ, bár az Atlus legutóbbi címeiből kiindulva a spin-off az első naptól kezdve PC-n és konzolokon is debütálhat majd. Az Atlus jól ismert bennfentese, Midori arról számolt be korábban, hogy 2024 harmadik negyedévében érkezhet.