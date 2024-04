Jött néhány kép a készülő The Wolf Among Us 2-ről

The Wolf Among Us 2 -t még 2019-ben jelentették be először, azóta csak rossz híreket kaptunk, végül egy 2024-es megjelenési dátum került szóba, amiről továbbra sem tudni, hogy a Telltale tudja-e tartani.

















Mostanában azért kaptunk néhány pozitív megerősítést, többek között, hogy a játék még mindig fejlesztés alatt áll és most már néhány új screenshotot is láthatunk. Összesen négy képernyőképet mutatott be a Telltale egyik fejlesztője a Tumblrön, amelyek mindegyike a játék jelenlegi buildjéből származik, amely jelenleg is fejlesztés alatt áll.Évek óta ezek az első hivatalos képek a The Wolf Among Us 2 -ről és az. Ezen Bigbyt láthatjuk, amint egy konyha közepén áll és egy konyhaasztal felett lebeg a játék kurzora. Az eredeti posztban a jobb felső sarokban a feladatot is olvashatjuk, itt hősünk egy bűnügyi helyszínt vizsgál.