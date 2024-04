Megerősítették, még fejlesztés alatt áll a The Wolf Among Us 2

A Telltale Games egy nagyon rövid tájékoztatást adott a The Wolf Among Us 2 -ről és megerősítette, hogy a stúdió még mindig aktívan fejleszti a játékot, bár egyelőre kérdés, mennyi reményt fűzzünk a megjelenéshez.

Az első The Wolf Among Us a Telltale egyik legkedveltebb játéka volt 2013-ban, a folytatás bejelentése pedig izgalmakat hozott 2019-ben . Azóta érdemi információ nem jött, a Telltale Games is elbocsátásokat eszközölt, így az is felmerült, hogy csendben törölték a játékot.A napokban az IGN közölt anyagot a Life is Strange: True Colors mögött álló Deck Nine stúdió belső harcairól, ebben pedig szóba került a Telltalelel való kapcsolatuk. Ugyanis a Deck Nine a The Wolf Among Us 2 előzetes forgatókönyvén dolgozott, de a Telltalenél felmerült problémák miatt kivették a projektből őket.Most a Telltale Games nagyon röviden adott tájékoztatást a The Wolf Among Us 2 -ről, megerősítve, hogy a csend ellenére a játék még mindig fejlesztés alatt áll.és vizsgálják a Deck Ninenal való közös munkát.