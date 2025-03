Jól kezdett az Assassin's Creed Shadows PC-n, de az optimalizálásra vannak panaszok

Az Assassin's Creed Shadows az utóbbi évek egyik legzavarosabb megjelenés előtti időszakát élte át: többszöri késés, a történelmi pontatlanságokra vonatkozó panaszok és a japán tisztviselők elégedetlensége mind-mind sújtotta a címet.

Ezek ellenére a Shadows indulása elég jól sikerült, az Opencritic-en 81 ponttal áll és a Steamen is jól fogadták. Cikkünk írásakor a játéknak "Nagyon pozitív" értékelései vannak a Valve áruházában,a közelSajnos azonban úgy tűnik, hogy optimalizálási problémák állnak fent, a 18 százaléknyi negatív vélemény közül sokan panaszkodnak a PC-s teljesítményre. Van, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy még a 30 fps-t sem tudja tartani, más a viszonylag régimódi grafikai szinthez képest gyenge teljesítményt ír.Idén több panasz is volt a PC-s optimalizálásokra: a Monster Hunter Wilds , a Spider-Man 2 és a GTA 5 Enhanced is hasonló sorsra jutott.