Már a negyedik patch próbálja gatyába rázni a Spider-Man 2-t PC-n

A Spider-Man 2 egy új frissítéssel bővült, amely a teljesítmény- és optimalizálási problémákat próbálta orvosolni, remélhetőleg ez a negyedik patch gördülékenyebbé teszi Pókember kalandjait PC-n.

A Marvel's Spider-Man 2 2023 végén jelent meg PlayStation 5-exkluzívként, majd 2025 januárjában PC-re is megérkezett. Az azóta eltelt hetekben a játék PC-s verziója már több frissítést is kapott, amelyek mindegyike a teljesítményproblémákat és a hibákat célozta meg.A negyedikben ailletően, valamint a játék teljesítményét is a homokot tartalmazó területeken. Számos sugárkövetési hibát is kijavítottak, köztük egyet, amely bizonyos részeken túlzott megvilágítást okozott, valamint egyet, amely miatt a karakterek sötétebbnek tűntek a kelleténél.További fontos javítások közé tartozik egy olyan összeomlás kezelése, amely az elindítás utáni túl gyors kilépéskor következett be, valamint egy másik, amely a sugárkövetés bekapcsolása után összeomlással járt quadcore processzorokon.