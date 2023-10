Játék-adaptációt kap a Barbár című mozis horror

Zach Cregger 2022-es horrorjának, a Barbárnak a videojáték-adaptációján a New Regency Pictures és a Diversion3 Entertainment dolgozik, a készülő cím a mozifilm univerzumát és témáit fogja kibővíteni.

A Barbár 4-4,5 millió dolláros költségvetésből 45,4 millió dollárt ért el a kasszáknál, a szólóban debütáló rendező sok dicséretet kapott, a Game Channel kritikáját itt lehet elolvasni. A Bloody Disgusting portál szerint már készül a játék-adaptáció, de a cselekmény, a játékmenet, a karakterek és a beállítások tekintetében egyelőre kevés az információ."Alig várjuk, hogy" - mondta Tim Hesse, a Diversion3 Entertainment vezető producere. Hogy ez azt jelenti, hogy ez egy folytatás, előzményjáték vagy spin-off, az még nem derült ki. A cég korábban a Friday the 13th: The Game és az Evil Dead: The Game című többjátékos horrorjátékokon dolgozott.