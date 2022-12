Januárban igazi nagyágyúkat húzhatnak majd be ingyen a PS Plus előfizetők

A jövő év jól kezdődik majd a PS Plus előfizetői számára, a Sony közzétette ugyanis a januári kínálatot, három játékot is ingyen behúzhatnak majd az előfizetéses szolgáltatás használói, az ingyenes címek között pedig két igazi nagyágyút is találunk majd.

Your PlayStation Plus Monthly Games for January 2023 are:



? Star Wars Jedi: Fallen Order

? Fallout 76

? Axiom Verge 2



Full details: https://t.co/lOZ5M3yj0R pic.twitter.com/N0febIYr3m ? PlayStation (@PlayStation) December 28, 2022

A Sony egy blogposztban erősítette meg azt, hogy január 3-tól milyen játékokhoz férhetnek majd hozzá a PlayStation Plus előfizetői. Kapásból három játékot is bezsákolhatunk majd ingyen, a nagy durranás a 2019-es akció-kaland, a, amely egy jedi-tanonc, Cal Kestis kalandjait követi majd nyomon A sithek bosszúja eseményeit követően. A fénykardos móka hamarosan folytatással bővül , szóval nem árt pótolni az első részt.A második cím a Bethesda online szerepjátéka, a, ami a botrányos rajtot követően kezd végre magára találni . A nyílt világú kaland mindenképpen ajánlott a Fallout-játékok rajongói számára, természetesen ne feledkezzünk meg a harmadik ingyenes játékról, az-ről, ami egy pixelgrafikus utazásra kalauzol el minket. A friss kínálat január 3-tól élesedik, január 2-ig még tolhatjuk a decemberi PS Plus ingyenes játékaival.