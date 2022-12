Kiderült, hogy milyen játékokat kapnak decemberben a PS Plus Extra és Premium előfizetők

Egy nagy halom ingyen játékhoz férhetnek hozzá decemberben is azok, akik nem elégedtek meg a PS Plus alap előfizetésével, így kiderült, hogy milyen címeket kapnak majd pluszban az Extra és a Premium felhasználók.

Felhozatalból nem lesz hiány, hiszen megannyi PS4-es és PS5-ös alkotás került fel a listára, sőt mi több, PSP-s, PS1-es és PS3-as alkotások is befurakodtak, így biztosan senki sem unatkozik majd az ünnepek alatt, aki egy kicsit többet költ PS Plus-ra.Lássuk azonban konkrétan, hogy milyen alkotások közül is válogathatunk majd december 20-tól.WWE 2K22 (PS4)Far Cry 5 (PS4)Far Cry New Dawn (PS4)Far Cry Primal (PS4)Mortal Shell (PS4, PS5)Judgment (PS4, PS5)Yakuza: Like a Dragon (PS4, PS5)Yakuza 6: The Song of Life (PS4)Middle-earth: Shadow of Mordor (PS4)Middle-earth: Shadow of War (PS4)The Pedestrian (PS4, PS5)Evil Genius 2 (PS4, PS5)Adventure Time Pirates of the Enchiridion (PS4)Ben 10: Power Trip (PS4, PS5)Gigantosaurus The Game (PS4)Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition (PS4)Worms W.M.D (PS4)The Escapists 2 (PS4)Ridge Racer 2 (PSP)Heavenly Sword 3 (PS3)Oddworld's Abe's Exoddus (PS1)Pinball Heroes (PSP)