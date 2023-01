Január 25-én várhatjuk a Microsoft nagy bemutatóját

Igazak voltak azok a hírek, melyek korábban arról szóltak, hogy a Microsoft január végén egy nagy bemutatóval készül majd a rajongók számára, a redmondi óriás ugyanis hivatalosan megerősítette ezeket az értesüléseket

Így kiderült, hogy a Developer_Direct névre keresztelt előadás a tervek szerint, középpontjába pedig az Xbox és a Bethesda kerülnek, azon belül is a Mojang, a Turn 10 Studios és a ZeniMax Online Studios, így rengeteg izgalmas bemutatóra számíthatunk majd.Noha azt már most kiemelték, hogy a Starfield hiányzik majd az előadásról - annak külön bemutatója lesz -, ellenben a Minecraft Legends, a Redfall, a The Elder Scrolls Online és az új Forza kapcsán biztosan hallhatunk majd újdonságokat, de reméljük ennél azért többről is szó lesz az eseményen.