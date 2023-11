Ilyen lesz konzolokon a Jagged Alliance 3 irányítása

Többekben felmerülhet, hogyan lehet egy körökre osztott stratégiai játékot konzolra átültetni és ugyanolyan élvezetes-e kontrollerrel? Ezek megválaszolására összeállítottak két videót, amely betekintést nyújt a Jagged Alliance 3 játékmenetébe.

A PS4-re, PS5-re, Xbox Onera és az Xbox Series S/X-re készült előzetesek bemutatják, hogyan működik a játék kontrollerrel a klasszikus PC-s egér és billentyűzet helyett. Közölték azt is, hogy a multiplayer funkció cross-gen lesz, vagyis összeállhatnak a PS4-es játékosok a PS5-ösökkel, illetve az Xbox One felhasználók az Xbox Series S/X-en játszókkal. Jagged Alliance 3 -ban rengeteg zsoldos közül választhatunk konzolokon is, akik mind egyedi személyiséggel, különleges képességekkel és háttértörténetekkel rendelkeznek. Miközben felfedezzük Grand Chient, új emberekkel találkozunk, bővítjük a csapatunkat és meghozzuk a döntéseket, amelyek az ország sorsáról is határoznak., a Game Channel PC-s tesztjét pedig itt lehet elolvasni

