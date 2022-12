Idő előtt lepleződött le a Star Wars Jedi: Survivor megjelenési dátuma

Ismét szivárgott a Star Wars Jedi: Survivor , ezúttal a játék pontos megjelenési dátuma derült ki idő előtt, emellett arra is fény derült, hogy milyen előrendelői bónuszokkal fog majd debütálni az ifjú jedi, Cal Kestis legújabb, galaxisokon átívelő kalandja.





Valami gubanc támadhatott a játék steames adatlapján, idő előtt kiderült ugyanis a Star Wars Jedi: Survivor megjelenési dátuma. Természetesen a bakit rögtön orvosolták, viszont az internet nem felejt,. Emellett az előrendelői bónuszokra is fény derült, ahogyan a lenti képen is látszik, az alapjáték Obi-Wan Kenobi remetés kinézetét, fénykardját és pisztolyát tartalmazza majd.A Deluxe-kiadásban pedig Han Solo és Luke Skywalker felszerelését és outfitjét zsákolhatjuk majd be, úgy tűnik, hogy az új képességek és kombók mellett ezúttal sugárvetőt is ragadunk majd. A Star Wars Jedi: Survivor 2023. március 16-án érkezik majd PC, PlayStation 5 és Xbox Series X|S platformokra, érdemes lesz viszont figyelemmel követni a csütörtöki The Game Awards díjátadót , hiszen nagy bejelentésre készül a fejlesztőcsapat.