A TGA 2022-n kaphat megjelenési dátumot a Star Wars Jedi: Survivor

Ha minden a tervek szerint alakul, akkor tavasszal kerülhet majd a boltok polcaira a Star Wars Jedi: Survivor , azonban az EA egyelőre még nem jelentett be hozzá pontos megjelenési dátumot.

Úgy hírlik azonban, hogy ezzel sem marad sokáig adós a kiadó, csak annyi biztos, hogy március 31-ig egy nagy IP biztosan megjelenik majd a kiadó szárnyai alatt - erről maga Andrew Wilson beszélt a befektetőknek -, de most Tom Henderson ipari bennfentes is megszólalt, aki belsős forrásaira hivatkozva keverte fel az állóvizet.Emberünk ugyanis megbízható forrásokra hivatkozva arról beszélt, hogy a december 8-án éjjel megrendezésre kerülő TGA 2022 esemény keretein belül jelenti majd be az EA a Star Wars Jedi: Survivor megjelenési dátumát, sőt