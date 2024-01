Hivatalos: játszható túlélőként érkezik Alan Wake a Dead by Daylight-ba

Igazak voltak a tegnapi pletykák, de még inkább feltételezések Dead by Daylight következő nagyobbacska tartalmi frissítésével kapcsolatban, hiszen valóban Alan Wake csatlakozik a sötét és ijesztő mókához.

Sőt mi több, erre már nem is kell várni egy percet sem, hiszen a publikus teszt build már a tegnap esti órákban elrajtolt, így azonnal kipróbálhatjuk PC-n, hogy milyen lesz Alan Wake oldalán túlélni a Dead by Daylight -ban, de végleges változatban, illetvea kérdéses karakter. Dead by Daylight ugyanis PC mellett elérhető PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re egyaránt, ha pedig ízlelgetnénk egy kicsit a kapcsolódó tartalmat, akkor itt a remek alkalom hozzá:

Nézd nagyban ezt a videót!