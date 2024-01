Alan Wake tartalmak érkezhetnek a Dead by Daylight-ba?

Egy teaser tanúsága szerint hamarosan Alan Wake tartalmakkal bővülhet majd ki a Dead by Daylight világa, lévén a játék hivatalos Twitter-oldalán egy olyan poszt jelent meg, ami határozottan erre enged következtetni.

Történt ugyanis, hogy a kérdéses közösségi oldalon megjelent egy poszt, amelyen, pontosan ugyanolyat, mint ami Alan Wake kezében is volt a sorozat eddig megjelent epizódjaiban, amit a hozzá kapcsolt atmoszféra is megerősít, de azért vannak még más feltételezések is.Valaki például inkább Hopperre tippel a Stranger Things-ből, de elhangzott Emily Davis neve is az Until Dawn-ból. Akárhogyan is legyen, a találgatások végére nemsokára pont kerülhet, hiszen a készítők néhány órán belül hivatalosan bejelentik majd, hogy mi áll a háttérben.