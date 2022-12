Henry Cavill főszereplésével sorozat és film is érkezik a Warhammer univerzumából

Habár a Netflix megvált tőle, a DC pedig végleg lemondott róla, Henry Cavill nem szomorkodik, ő lesz ugyanis az Amazon készülő Warhammer-sorozatának és filmjének főszereplője, emellett producerként is felügyelni fogja majd a projekt alakulását.

Rájárt a rúd mostanában Henry Cavill-ra, hiszen kreatív nézetkülönbségek miatt a Netflix-féle Vaják-sorozatban nem ő fogja majd játszani Garaltot , emellett Superman köpenyét is végleg szögre akasztotta . Szerencséjére az Amazon rögtön lecsapott rá, miután sikerült nyélbe ütniük a megállapodást a Warhammer jogokat birtokló Games Workshoppal.A színész köztudottan hatalmas Warhammer-rajongó, a Total War: Warhammer 3 játszása mellett a Warhammer-es figurákat is előszeretettel gyűjti., az új filmes univerzum, a Warhammer Cinematic Universe létrehozásában producerként is tevékeny részt vállal majd a színész.Cavill stílszerűen "A császárért!" felkiáltással az Instagramon erősítette meg a projekt létezését, ígérete szerint mindent megtesz majd azért, hogy a Warhammer komor hangulatú, a sci-fi- és fantasyelemeket vegyítő világa méltó módon jelenjen majd meg a vásznon.