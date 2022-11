Geralt videojátékos szinkronhangja sem örül Henry Cavill távozásának

Nemcsak a rajongók, hanem a tűzhöz közeli emberek sem igazán örülnek annak, hogy a Netflix-féle Vaják-sorozat élén változás várható, így maga Geralt videojátékos szinkronhangja is kifejtette a minap csalódását.

Doug Cockle az Eurogamer magazin egyik podcastjében mesélt arról, hogy személy szerint nagyon szomorú, amiért nem Henry Cavill marad Geralt megtestesítője a The Witcher televíziós sorozatban, mertMint Cockle elmondta, Cavill nemcsak színészként, hanem emberként is jól vizsgázott előtte, így például személyesen hívta meg őt a sorozat első évadának premierjére, ahol órákon át beszélgettek Geraltról és a The Witcher világáról, mert a színész igazi fanatikus volt, ami látszott is a teljesítményén.