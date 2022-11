Hangulatos kedvcsinálóval debütált konzolokon és PC-n a The Entropy Centre

Az érdekes mechanikákkal operáló puzzle-platformer kaland, a The Entropy Centre már elérhető konzolokon és PC-n, a Playstack csapata pedig egy ütős launch trailerrel foglalta össze, hogy milyen kalandok is várnak majd ránk az elhagyatott űrállomáson.

Igazából a The Entropy Centre minket már a bejelentést követően megvett kilóra, hiszen a beszélő fegyver és az időmanipulációs játékmechanika már elsőre is meggyőzőnek tűnt. Szerencsére a csapat tartotta magát az eredeti tervekhez, csúszás nélkül, az előre bejelentett időpontban meg is jelent a puzzle-platformer FPS.A sikeres Steam NextFest debütálást követően végre a The Entropy Centre végleges verziója is kipróbálható,, miközben egyedüli túlélőként próbálunk választ találni az elhagyatott űrállomás és a földi kihalási hullám rejtélyére.Az ASTRA névre hallgató fegyverünkkel tudunk majd tárgyakat mozgatni és az időt manipulálni, miközben próbálunk eljutni az Entrópiaközpont magjába. A The Entropy Centre már elérhető PC-n, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One és Xbox Series X|S konzolokon.

Nézd nagyban ezt a videót!