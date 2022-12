Hangulatos előzetessel debütált a Back 4 Blood legújabb kiegészítője

Új DLC-vel bővült a zombis lövölde, a Back 4 Blood , egy vadiúj előzetesben csodálhatjuk meg a vérfrissítést, az új kiegészítő többek között egy új karaktert, játékmódot, valamint egy rakás új kinézetet, kiegészítőt, kártyát és fegyvert is hozzáadott a játékhoz.

Tartotta magát az eredeti tervekhez a Turtle Rock Studios csapata, a tegnapi napon elrajtolt a Back 4 Blood legújabb tartalmi csomagja, a River of Blood . Többek között egy új Cleaner, Tala is bekerült a játékba, aki egy barátságos Ridden Tallboy-jal, Jeffel a társaságában debütált a lövöldözős programban., amiben Supply Pontokat gyűjtünk majd, a kihívásra vágyók pedig feljebb is tekerhetik a nehézséget a Corruption Modifierek hozzáadásával. Új kinézetek, 8 exkluzív karakterskin és 12 exkluzív fegyverskin, valamint új fegyverek, kiegészítők és kártyák is érkeztek a frissítéssel.A River of Blood DLC külön is megvásárolható, valamint elérhető az Annual Pass részeként. További jó hír, hogy a Holiday Event visszatért a játékba, egészen január 4-ig ünnepi dekorációk érhetőek el a bázison, emellett karácsonyos emblémákat, fegyverskineket, sprayeket és ünnepi skineket is bezsákolhatunk a Back 4 Blood -ban.

