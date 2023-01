Hamarosan jön a The Witcher 3: Wild Hunt újgenerációs frissítése fizikai kiadásban

The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen Update múlt hónapban való megjelenését követően a CD Projekt Red megerősítette, hogy a fizikai kiadás még ebben a hónapban megérkezik PlayStation 5-re és Xbox Series X-re, a rajongók legnagyobb örömére.

A lemezes verzió tartalmazza majd az alapjátékot, valamint a Hearts of Stone és a Blood and Wine kiegészítőket, ezeken kívül a játékhoz eddig megjelent összes DLC és frissítés része lesz ennek a kiadásnak. Így ez magában foglalja a nemrégiben kiadott következő generációs frissítést is, amely több tucat vizuális, teljesítménybeli és technikai fejlesztéssel bővítette a játékot - a next-gen változatot a Game Channel is tesztelte Egyelőre a fizikai megjelenés, de figyelembe véve azt a tényt, hogy nem adnak hozzá semmilyen új tartalmat ehhez a kiadáshoz, nem kerülhet sokba. A jelentések szerint az ár 30 és 35 dollár között mozoghat (11-13 ezer forint), ami ahhoz képest nem rossz, hogy jelenleg még a digitális változatot is 49,99 dolláros áron (18.500 forint) árulják, nem számítva a különböző kedvezményeket.