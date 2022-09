Hamarosan érkezik az Assassin's Creed Valhalla következő frissítése

Továbbra sem hagyja magára a Ubisoft a legutóbbi vikinges kalandot, az Assassin's Creed Valhallát, a nyílt világú szerepjátékhoz hamarosan új tevékenységek, események és friss tartalmak is érkeznek.

Oskoreia Festival #AssassinsCreed

Az idei Ubisoft Forward előadáson jelentette be a Ubisoft, hogy a 2020-as Assassins Creed Valhalla még kap egy utolsó, nagyobb tartalmi frissítést. Az 1.6.1-es update szeptember 27-én, tehát már holnap élesedik,Az új frissítés lezárja az Assassins Creed Valhalla korábbi történetszálát, a Tombs of the Fallen DLC sztoriját folytathatjuk majd. Egy új épület is érkezik Ravensthorpe-ba, a Rune Forge lehetővé teszi, hogy rúnáinkat teljesen személyre szabjuk. Érkeznek továbbá az új Tombs of the Fallen dungeonök, amik új puzzle feladványokat és ritka tárgyakat rejtenek.Október 20-án pedig érkezik a Oskoreia fesztivál a Valhallába, amely során korlátozott ideig elérhető tevékenységeken vehetünk részt, cserébe értékes jutalmakat zsákmányolhatunk. Az új frissítésben emellett némi bugfix is helyt kapott, a csomag pedig teljesen ingyenesen lesz elérhető holnaptól, szóval a következő Assasin's Creed részig lesz még bőven tennivaló.