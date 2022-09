Itt van minden, ami a Ubisoft Forward 2022 előadáson történt

A Ubisoft idén szeptemberre tolta a szokásos nyári Ubisoft Forward eseményét, ezúttal a főszerepben az Assassin's Creed franchise került, de persze egyéb izgalmas bejelentésekre is sor került az előadás alatt. A francia játékfejlesztő óriástól majdnem minden fontosabb franchise szerepeltette magát az élő show során, a játékok mellett pedig a különféle life service szolgáltatásokra és sorozatokra is jutott ideje mesélni a franciáknak.













A rengeteg bejelentésben, előzetesben könnyen el lehet veszni, szóval ezért mi pontokba szedtük az összes fontosabb infót, ami érdekelhet titeket, a fontosabb traliereket, előzeteseket pedig eléritek majd az adott linkre kattintva. A Ubisoft nagy bejelentései előtt tartott egy kis felvezetést, ahol néhány kisebb volumenű újdonságot jelentettek be.Íme néhány:A For Honor legújabb frissítése, a The Demon Dagger szeptember 15-én startolÉrkezik a The Crew 2-höz a Dominion Frozen Episode 2 frissítés szeptember 14-énAz Anno 1800-hoz új kiegészítő érkezik New World Rising néven.Hamarosan indul egy fejlesztői podcast és a Ubisoft Gameplan nevű tudástárA műsort az őrült nyulak nyitották meg, aidén október 20-án érkezik, kizárólag Nintedo Switchre. Mutattak egy keveset fejlesztők a játékmenetből, az új eszközökből és az átalakított harcrendszerből, emellett az is megtudtuk, hogy a stúdió egyik leghíresebb karaktere, Rayman is csatlakozni fog a nyulakhoz.Már a horizonton van a kalózos, nyakunkon a megjelenés, ennek örömére friss előzeteseket mutattak a játékból. Betekintést nyerhettünk a hajók különböző testreszabásába, emellett a harcokat és a játékon belüli kereskedőhelyet, a The Helmet is tüzetesebben megnézhettük az új trailerekben.Új frissítésekkel bővül a. Idén még két szezon indul, a tízedik szeptember 15-én, a tizenegyedik pedig majd télen. Az új szezonban a True Sons vezetőjét, Peter Andersont kell majd kiktatnunk. Az ingyenes epizódról, aról is szó esett.Egy amerikai kisvárosban, vidéki környezetben fog játszódni, Silver Creekben, vadiúj karakterek és képességek közül választhatunk majd. A története kapcsolódik a Division univerzumhoz, de mégis egyedi, különálló rész lesz. A mobilos spin-off epizód, a The Division Resurgence is kapott egy Dark Zone-ra fókuszáló friss előzetest.Az ingyenes extrémsportos játék, aúj tartalmakkal fog bővülni hamarosan, bekerül a Vans márka, szeptember 14-én rajtol el az új, immáron negyedik szezon új BMX bringákkal.A nyaktörő pályáiról ismerthamarosan a PC után a konzolokra is ellátogat, 2023 elején elérhető lesz már a versenyzős játék Xbox Series X/S, PS5, Google Stadia és Amazon Luna platformokon is.Idén sem maradunk tánc nélkül, aérkezik Xbox Series X/S, PS5 és Switch konzolokra megújult felhasználó felülettel és új multiplayer módokkal. Természetesen frissítések tömkelege fog érkezni hozzá a későbbiekben.Az idén harmadik születésnapját ünneplőelőfizetéses szolgáltatás október 10-ig ingyenesen használható PC, Google Stadia és Amazon Luna platformokon, több mint 100 Ubisoft címmel tudunk majd játszani ingyen, amennyiben van előfizetésünk.Tovább folytatódik asorozat, aminek 3. évadát egy új előzetessel reklámozták. Továbbra is az Apple TV+-on lesznek elérhetőek az indie játékfejlesztők mindennapjait bemutató epizódok.Mobiljátékos fronton is erős volt az előadás, három exkluzív mobiljátékot készít a Ubisoft a Netflix számára. Emellett bemutatkozott a mobilos, aminek a zárt bétája szeptember 12-től kezdődik. A mobilos verzióban a nagytestvérhez hasonlóan 5v5 csatákat vívhatunk majd online.A sort az Assassin's Creed szegmens zárt, na itt aztán ömlöttek ránk a friss infók. Végre bejelentésre került a régóta pletykált bagdadi epizód, az Assassin's Creed Mirage . Kiderült, hogy azegy platform lesz, ami összeköti a különböző Assassin's Creed játékokat.Bemutatkozott a japán középkorban játszódó Codename Red , emellett a boszorkányosteaserét is láthattuk végre. A mobilokon sem maradunk orgyilkosok nélkül, a Codename Jade névre hallgató nyílt világú kaland az ókori Kínába kalauzol el majd minket. Azsem marad tartalom nélkül, érkezik egy utolsó, ingyenes bővítmény, ami lezárja majd a történetet.Ez volt hát az idei Ubisoft Forward, kíváncsian várjuk, hogy nektek hogyan tetszett a francia kiadó prezentációja, a kommentek között írjátok majd meg nekünk, hogy melyik bejelentett címet várjátok a legjobban.