Halo kollaboráció érkezik a Fall Guysba

Manapság nem csak a Fortnite szokott különböző együttműködéseket kezdeményezni más cégekkel, bevált dolog, hogy népszerű IP-ket kontextusnak megfelelően összetrombitálnak, hogy húzza egymást a két külön terméksorozat, így tett most a Fall Guys is.

A hamarosan free-to-play-re váltó Fall Guys ugyanis- az egész eseménysorozat június 30-án veszi kezdetét. Ezen event alatt pedig a Halo sorozat legendás figuráját, Master Chiefet, valamint társát, a Covenant csoportosulásba tartozó Arbitert tudjuk kioldani, emellett még egy rózsaszín páncél is bezsákolható - biztos, ami biztos alapon.Egy jópofa előzetes is érkezett az eventhez, mely a Halo 3 egyik legnépszerűbb kedvcsinálóját figurázza ki. A játék június 21-től válik ingyenesen elérhetővé, az összes fontosabb platformon, így PC-n, Xbox Series S/X-en, Xbox One-on, Playstation 4-en, Playstation 5-ön, és Nintendo Switchen is.

