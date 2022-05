Júniustól teljesen ingyen játszható lesz a Fall Guys

Hatalmas bejelentéssel szolgált a Mediatonic csapata, akik hivatalossá tették, hogy júniustól teljesen ingyenessé teszik a Fall Guys címre keresztelt videojátékot - méghozzá az összes platformon.

A Season 1: Free for All címmel érkező alkotásPC-re, Nintendo Switch-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt, de nagy hír még, hogy érkezőben egy direkt PS5-ös átirat is a játékból, akinek tehát ezen a platformon fájna a foga hozzá, az is hamarosan lecsaphat rá.Fontos, hogy akik az ingyenes változat előtt még megvásárolják vagy már korábban megvásárolták a Fall Guys -t, azok kapnak egy Legacy Pack nevű csomagot, ami tele van egy csomó extrával, de előregisztráció is indult, amivel szintén különféle digitális tartalmakhoz juthatunk.

