Halloween alkalmából trailert kapott a The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me

Mikor, ha nem Halloween alkalmából kaphat friss kedvcsinálót a The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me , amihez a Supermassive Games csapatának sikerült ismét egy egészen elképesztő hangulatfokozót letennie az asztalra.

A népszerű sorozat aktuális része azon túl, hogy minden eddiginél szebb és összetettebb lesz,, hiszen a videó tanúsága szerint a játékban megtalálható lesz egy karakter, aki mindig előttünk jár majd egy lépéssel, így gyakorlatilag madzagon rángat majd végig minket a történeten.Ha minden a tervek szerint alakul, a The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me november 18-án érkezik meg PC-re, PS4-re, PS4-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt, a szériától megszokott élményekkel a főszerepben.Ha te is várod a játékot, olvasd el előzetesünket

