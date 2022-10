The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me előzetes

A The Dark Pictures Anthology óraműpontossággal örvendezteti meg a rajongókat, immáron három esztendeje, a sorozat állítólag egymással kapcsolatban álló részeivel és az idei év sem kivétel ez alól. A The Devil In Me című epizód, egyelőre úgy fest, hogy november 18-án fog megjelenni, ám nekünk volt lehetőségünk idő előtt belepillantani a készülő mókába.

Talán emlékeztek még, hogy a The House of Ashes egyáltalán nem sikerült valami fényesre, legalábbis ijesztegetés szempontjából, úgyhogy a készítők kitettek magukért ilyen téren, továbbá pedig, aminek nagyon örülök. Végre nem csak a beszélgetős és az akciózós jelenetek összekötéseként léteznek azok a pillanatok, amikor ténylegesen irányítjuk a szereplőket.A történet központjában a hírhedt amerikai sorozatgyilkos, H. H. Holmes (kinek valódi neve Herman Webster Mudgett volt), áll. A tizenkilencedik század végén operáló "úriembernek" volt egy úgynevezett "Murder Castle" építménye, ahová becsalogatta az áldozatait, hogy a házban elrejtett csapdák és titkos szobák kavalkádjának felhasználásával végezzen velük. Állítólag.

Túl... sok... a szögletes... lámpatalp...

Rendkívül érdekes látni, hogy a bulvársajtó mennyire fel tudja borítani a valóságot, ugyanis csupán minimális utánanézés után kiderült számomra, hogy Holmes-nak sosem randalírozott ezen barátságtalan címmel fémjelzett házában, és a pénzszerzési csalásai és átverései eltusolása miatt gyilkolt a legtöbb esetben. A notórius "Murder Castle" nem igazán tartalmazott csapdákat és csupán egy-két titkos szoba volt eldugva benne, ahol Holmes olyan bútorokat tárolt, melyekért nem akart fizetni.A mai játékunk címe is hasonló alapokon nyugszik. A szóban forgó tettes egyik állítását tudhatja alapjának, ugyanis egyik kihallgatásán azt állította Holmes, hogy a Sátán szállta meg őt és késztette az ölésre. Ízletes. Kár, hogy igen gyakran mondott más dolgokat ezen beszélgetése során. Minden esetre a The Devil in Me egy szállodában játszódik, mely Holmes állítólagos gyilkos házának a mintájára készült, "autentikus" emléktárgyakkal, kamerákkal, csapdákkal és rejtett szobákkal ellátva.

Karcsi, ne bámulj a kamerába lécci!

Ide zarándokol el egy dokumentumfilmekre specializálódó filmkészítő csapat, hogy némi izgalmat vigyenek el a nézőiknek. Bár, mivel öt fős az egész banda, ezért nagy valószínűséggel az irrelevancia bugyraiból is ki akarnak bukkanni azzal, hogy Amerika legelső sorozatgyilkosáról készítenek egy filmet, ámAzon kívül, hogy a házigazdájuk felszívódik és egy ismeretlen járja a hotel kertjét, illetve jelenik meg bizonyos jelenetekben, arra is nagyon hamar rájön a csapat, hogy nem tudják elhagyni az épületet és valaki, vagy valami aktívan vadászik rájuk. Az alapjáraton szétesés szélén lévő filmtrupp kénytelen a tortúrák során összekovácsolódni, vagy mind odavesznek.

Szeretnétek játszani egy játékot?! Nem, bocsi, én egy könyvespolcot szeretnék játszani.

Tehát az alapvető premissza nem igazán változott az előző installációkhoz képest.és felgöngyölni a házat övező rejtélyt. Ez, persze, nem feltétlenül fog könnyedén menni, ugyanis a karakterekről már az elején kiderül, hogy a legszívesebben a hátuk közepére kívánják egymást, és a csapatmunka így majdhogynem képtelenségnek tűnhet.Azonban ez egyszerre nagyon jó is, mivel ahogyan történnek a szörnyű dolgok körülöttük, új döbbennek rá saját hiányosságaikra, és tanulják meg elengedni a kishitű sérelmeiket, hogy sikeresen vegyék ezt a túlélésért folytatott közös építő tréninget, és a végső soron, megváltást találjanak. Vagy még jobban egymásnak esnek és gond nélkül hagyják hátra a többieket. Kicsit a Fűrész filmekre hajaz a felállás, és ez nem egy rossz dolog.

Pff méghogy a robotok a jövő...

A demó során csupán egy-két "Quick-Time-Event"-tel találkoztam (vagyis időben kell a megfelelő gombo(ka)t lenyomni, néha jó ritmusban), és ez így a helyes. A túlzott használata ezen eseményeknek eléggé meg akasztaná az egyébként érdekes narratívát és az igencsak kellemes hangulatot is. Mikor szabad kezet kapunk, akkor, ám ebben a játékbanEz azt jelenti, hogy mikor megkapjuk egy szereplő felett az irányítást, akkor feladatunk immáron jóval több, mint eljutni A pontról B pontra. Különféle fejtörőket kell megcsinálnunk, illetve a nálunk lévő tárgyakat is fel kell használnunk, ha tovább akarunk jutni. Ez elsőre nekem nem volt egyértelmű, és percekig szaladgáltam fel s alá egy-egy helyen, így a "QTE"-k mellett, ennek is lehet megakasztó hatása, de csak ameddig meg nem szokjuk.

Bal oldalt láthatjuk, milyen tárgyak állnak a rendelkezésünkre.

Míg a "The House of Ashes"-ben nagyjából semmi horrorisztikus nem történt, ugyanis túl hamar kiderült a gonosz mivolta, ám itt már a kezdetektől fogva ott figyel a bizonytalanság, hisz nem ilyen egyértelmű, mi is történik a hotelben. Némi paranormális is keveredik egy valósnak tűnő gyilkos munkájába ésTúl sok "Jumpscare" sem volt, így, mikor tényleg rám robbant a hangszóró, akkor alaposan összeféltem magam, ráadásul egyáltalán nem voltak ezek (túlságosan) kiszámíthatóak, így nem fogunk egyhamar hozzászokni a procedúrához. A színészi játék jól kiegészíti a hangulatot, bár volt egy-két megkérdőjelezhető jelenet, a dialógusokról nem is beszélve.

Úristenvoltvalakivelemodabent!!! Liza, nyugalom, az a szinkronszínész volt.

Sajnos ez tűnik ismét a gyenge pontnak ebben a játékban. Értem, hogy a narratíva első nekifutásra mindegyik szereplőnek a negatív oldalát akarja bemutatni, ám néhány karakter olyan hajmeresztő dolgokat csinál ennek érdekében, melyeket ember általában nem szokott. Nem rontja le, végső soron, a hangulatot, mivel a legelső jelenetben történik mindez, utána pedig jól épül tovább a mese, de azért remélem, hogy a kész produktumban ebből többet nem fogunk látni.Ám mindezt félretéve is jobbnak ígérkezik a The Devil in Me az elődhöz képest. A készítők visszatértek a klasszikus, de bevált horrorelemekhez, illetve megkavarták a megszokott játékmenetet is, így egy ijesztő, hangulatos és érdekes felállást hozva el nekünk. Egy sorozatgyilkos szállodája, a múlt kísérteteivel, titkaival és rejtélyeivel; kell-e ennél jobb ajándék Halloween utánra?