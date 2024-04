Ha nem is a Larian fejlesztésében, de lehet Baldur's Gate 4

A Larian Studios korábban megerősítette, hogy nem vesz részt a Baldur's Gate 4-ben, szeretnének eltávolodni a Dungeons & Dragons-tól, de a licenc tulajdonosa, a Wizards of the Coast még nem zárta le a sorozatot.

A Baldur's Gate 3 óriási sikere miatt a Wizards of the Coast- derül ki Eugene Evans, a Wizards of the Coast és a Hasbro digitális stratégiáért és licencelésért felelős vezető alelnökének tájékoztatásából, amit a PC Gamernek adott. Jelenleg több partnerrel tárgyalnak arról, szerintük hogyan néz ki a franchise jövője."Természetesen reméljük, hogy nem kell újabb 25 év, mint a Baldur's Gate 2-től a 3-ig, mire erre választ kapunk" - fogalmazott Evans. Még túl korai lenne konkrétumokról beszélni, de Evans megemlítette a rajongók által kedvelt karakterek visszatérésének lehetőségét is.