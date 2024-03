Nemhogy folytatást, még kiegészítőt sem kap a Baldur's Gate 3

Hiába lett az utóbbi évek egyik legnagyobb sikersztorija szerepjátékos fronton, a Larian Studios nem akar nagyon sok bőrt lehúzni a Baldur's Gate 3-ról, még úgy sem, hogy a rajongók azért néhánynak igencsak örülnének.

Swen Vincke, avagy a Larian Studios alapítója ugyanis személyesen jelentette be a GDC expón, hogy bár örökké büszkék lesznek a Baldur's Gate 3-ra, az emberek várakozásaival ellentétben biztosan nem készítenek hozzá DLC csomagokat vagy kiegészítőket, sőt, ami igencsak meglepő kijelentés.A háttérben alighanem az állhat, hogy a Larian Studios megcsömörlött a Dungeons & Dragons univerzumtól, hiszen évek óta azzal keltek és feküdtek, így Swen azt is megerősítette, hogy ettől a világtól is megszabadulnak, így legközelebb valami teljesen új univerzumban alkotnak majd.