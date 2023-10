Gyengén kezdett a Steamen a Total War: Pharaoh

A Total War Pharaoh Steam-értékelései szerint a Creative Assembly új stratégiai címe a "vegyes" minősítést kapta, míg a játékosszámok nem érik el a sorozat más, régebbi játékainak a létszámát.





Az adatok szerint a Pharaoh játékosainak szám nem éri el a Total War Warhammer 3-nak és a 2013 szeptemberében megjelent Total War Rome 2-nek a játékosszámát. A friss megjelenés ellenére az elmúlt Total War: Pharaoh -val, a felhasználók a kezelőfelületéért kritizálják és azért, mert "unalmas".Jelen állás szerint a Steam-értékelések 60 százaléka pozitív, összehasonlításképp a sorozat előző játékának, a Total War Saga Troy-nak értékelései 72 százalék körüli pozitív értékelést mutatnak, hasonlóan a 2019-es Total War Three Kingdomshoz. Mi, a Game Channelen 7,5-ös értékelést adtunk az új címnek, a tesztünket itt lehet elolvasni Ami az eddigi rekordokat illeti, a Total War Rome 2 eddigi legmagasabb játékoslétszáma 118 240 fő, a Warhammer 3 még ennél is magasabb, 166 754, míg a Three Kingdoms 192 298-as számmal áll. A Pharaoh legmagasabb játékosszámát a megjelenés óta 5 424 játékos tartja a SteamDB adatai szerint.