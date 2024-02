George R. R. Martin az új DLC-vel már nem tett hozzá újat az Elden Ring világához

Az Elden Ring rendezője, Hidetaka Miyazaki egy interjúban megerősítette, hogy George Martin nem írt semmi újat a Shadow of the Erdtreehez, de a bővítmény világa és a története természetesen arra épül, amit az alapjátékhoz létrehozott.

Miután kiderült az együttműködés még jó pár évvel ezelőtt , George R.R. Martin elárulta, hogy leginkább a Lands Between világának felépítéséért és történelméért volt felelős. Most, hogy a Shadow of the Erdtree DLC-t bemutatták és a megjelenési dátumot is kapott, ugyanez a téma felmerült, miszerint az író hozzájárult-e a bővítményhez.Hidetaka Miyazaki, a játék rendező a Famitsunak elmondta, bár semmi újat nem csinált hozzá Martin, mégis az alapjátékhoz készített világépítésén alapul a bővítmény. Hozzátette, amit a FromSoftware ezúttal készített, azt "abból az inspirációból hozták létre, amit a fő játék mitológiájából merítettek".Vagy a japán fordítás volt bonyolult, vagy Miyazaki fogalmazása, de a lényeg, hogyés nem is vett részt különösebben a Shadow of the Erdtree munkálataiban, de a DLC története, világa és karakterei mind az ő, az alapjátékhoz készített világépítésén alapulnak.