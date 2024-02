Pontos megjelenési dátumot kapott az Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC-je

A Bandai Namco és a From Software a mai napon közzétette az Elden Ring várva várt bővítményének, a Shadow of the Erdtreenek a debütáló trailerét, a DLC új történetet, világot és mélyebb RPG funkciókat fog bevezetni.

Természetesen szükségünk lesz hozzá az alapjátékra, a bővítmény többfajta kiadásban is érkezik, az ára pedig 15 ezer forintnál kezdődik. A lent megtekinthető trailer azt is megerősíti, hogy aPS5-re, PS4-re, Xbox Onera, Xbox Series X/S-re és PC-re.A hivatalos honlap szerint Empyrean Miquella vezetésével az Árnyékföldre hívnak bennünket, az Erdfa által elfedett helyre, ahová Marika istennő először tette be a lábát - itt sötét titkokat fedezhetünk fel. A bővítmény új fegyvereket, felszereléseket, fegyverkészségeket és mágiát ad hozzá, amelyek nem találhatók meg az alapjátékban, valamint új ellenségeket, boss-összecsapásokat és cselekményszálakat.

