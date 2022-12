Gameplay előzetest és megjelenési dátumot kapott a Star Wars Jedi: Survivor

Hangulatos kedvcsinálóval érkezett a Star Wars Jedi: Survivor , a csütörtöki The Game Awards-on a gameplay előzetes mellett a megjelenési dátumra is fény derült, végre megtudtuk, hogy mikor csap össze majd ismét Cal Kestis a Galaktikus Birodalom erőivel.

Egy szerencsétlen malőr folytán sajnos idő előtt kiszivárgott a jedis kaland megjelenési dátuma , viszont ennek ellenére nagyon vártuk a csütörtök estét, hiszen újabb részleteket mutatott meg a játékból a Respawn csapata. A Star Wars Jedi: Survivor az első rész cselekménye után játszódik majd, ifjú jedi főhősünk pedig nem csak szakállt növesztett Kratos mintájára, hanem a látottak alapján számos új trükk is lapul majd a tarsolyában.Emellett az is kiderült, hogy milyen állatokat használ majd közlekedési eszközként hősünk, továbbá. Az új bossok mellett egy vadiúj fénykardot is forgatni fog főhősünk, a keresztvassal ellátott penge eddig csak Kylo Ren eszköztárában volt elérhető. A Star Wars Jedi: Survivor korántsem meglepő módon március 17-én fog megjelenni PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S konzolokra.

