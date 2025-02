Friss traileren az Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land világa

A KOEI TECMO Europe és a fejlesztő Gust ma új részleteket osztott meg a készülő JRPG, az Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land világáról, Aladiss kontinensét egy vadonatúj trailerben leshetjük meg.

Hősünk Yumia Liessfeldt alkimista, aki csatlakozik az Aladiss kutatócsoporthoz, azzal a céllal,hogy kiderítsék, mi pusztította el az egykor hatalmas Aladiss kontinenst., hogy felfedjük a titkokat és az új kedvcsináló is ezekre koncentrál.Utazásunk a Ligneus régióban kezdődik, ahol a kutatócsoport létrehozta első bázisát, Yumia pedig bejárja a tájat alkotó síkságokat és erdőket. A mindenféle gombákért rajongó játékosok örömmel fogják felfedezni a gombaszerű növényvilágáról híres Sivash régiót, a harmadik pedig az Auruma, ami egy ipari területre hasonlít.

Nézd nagyban ezt a videót!