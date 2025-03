Gameplay traileren az Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land

A Koei Tecmo ma jelentette be, hogy az Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land ingyenes demót kap minden platformon március 16-án és 17-én, a mentési adatok pedig átkerülnek a teljes játékba.

Az ingyenes demó tartalmazni fogja a prológust és a korai fő küldetést, a Pioneering the Ligneus Regiont. Ebben megtapasztalhatjuk a hozzávalók gyűjtését a terepen, csatákat, szintézist és építkezést, ugyanakkor az egyes trófeák, vagy teljesítmények nem biztos, hogy elérhetőek, és a demóban nem lehet őket megszerezni.A demó mellett a Koei Tecmo egyelőtt. Ez az ötperces összefoglaló bemutatja a csatákat, a felfedezést és a fejlesztéseket, a harc elég nyüzsgőnek tűnik, de már nincs sok hátra, hogy élesben is lássuk!

