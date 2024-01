Folytatást kaphat a Lords of the Fallen

Kiszivárogtak információk a Lords of the Fallen folytatásáról, ez a játék kiadójának, a CI Gamesnek más közelgő projektjeiről szóló részletekkel együtt érkezett és 2026-ban jelenhet meg PC-re és konzolokra.

Tavaly nagy sikerrel jelent meg a Lords of the Fallen új, továbbfejlesztett rebootja, amit egy új fejlesztő, a Hexworks készített. A kiadó CI Games által nemrégiben benyújtott védjegybejelentés szerint lehetséges, hogy a Hexworks a Lords of the Fallen folytatásán dolgozik.A be nem jelentett játék kódneve "Project III", a hivatalos cím valószínűleg Death of the Fallen lesz. A folytatást, Unreal Engine 5-tel készül és vélhetően PC-re és a jelenlegi generációs konzolokra fog megjelenni.