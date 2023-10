Több mint 1 millió Lords of the Fallen kelt el az első 10 napban

A CI Games bejelentette, hogy meglepően jól teljesített a kasszáknál a Lords of the Fallen, lévén az első 10 nap leforgása alatt több mint 1 millió példány kelt el a játékból minden egyes platformon.

Marek Tyminski, a kiadó vezérigazgatója elmondta, hogy a Lords of the Fallen ezzel a legfontosabb és legambiciózusabb játékká nőtte ki magát, amit a kiadó fennállásának elmúlt 20 évében készítettek, illetve kiadtak, így fontos szerepet kaphat majd a cég AAA-játékos törekvéseiben.A Lords of the Fallen október 13-án jelent meg PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt, a Hexworks fejlesztői pedig, lévén a premierkor akadtak gondok a teljesítménnyel, amelyek mára szerencsére orvoslásra kerültek.